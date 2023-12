Calcio: Prima e Seconda categoria

Prima categoria. Per la corsa ai playoff grande attesa per i due impegni casalinghi di Forte e Capezzano. Gli squali, in serie positiva da dieci gare, ospitano alle 14,30 la Folgor Marlia, squadra distante solo quattro punti. Tra le fila dei padroni di casa out Credendino e Seriani ma le alternative non mancano al tecnico Luca Cagnoni che mette in guardia così i suoi: "Stiamo bene e vogliamo continuare in questa direzione, la classifica ci piace e ci dà morale ma non è un assillo, ci alleniamo con serenità per migliorare costantemente ed anche oggi abbiamo un esame difficile da superare".

Attesa come detto anche per il Capezzano che riceve alle Pianore il Capannori. Assenze di peso quella del trequartista Benedetti e di Martinelli ma i ragazzi di Coli a loro volta sono in un ottimo momento e possono contare su un Giacomo Maggiore già decisivo all’esordio. "Gara che affrontiamo con serenità, consapevoli che per rimanere in alto dobbiamo uscire con un risultato positivo, non sarà facile ma siamo fiduciosi", dice il tecnico Riccardo Coli.

Chi ha sulla carta l’impegno peggiore è però il Corsanico che in casa del Marginone capolista cerca un’impresa sportiva, gli orange ci provano confidando nella vena realizzativa di un Da Prato in grande forma. "Poco da perdere ma non giochiamo rassegnati, proveremo a metterli in difficoltà", avverte il tecnico Stefano Maffei. Gara tosta anche per la Torrelaghese che ospita al Martini l’Atletico Etruria. Dopo la manita in casa del Livorno 9 ora i gialloviola possono ripetersi per abbandonare l’ultimo posto.

Seconda categoria. Gare difficili e impegnative per le versiliesi che hanno bisogno tutte di punti per allungare sulla zona calda a cominciare dal Lido che ospita al Benelli l’Atletico Carrara. Sfida ormai classica della categoria tra due squadre con numeri simili dove i gialloblù proveranno ad approfittare della maggiore solidità difensiva rispetto ai rivali. Due trasferte toste invece per Sporting Camaiore atteso sul campo del Ospedalieri senza gli infortunati Tabarrani e Pellegrini e per il Massarosa di Misuri che sul campo del Ponte delle Origini deve assolutamente tornare a fare punti.

Cab