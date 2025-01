Serie C. Carpi, ecco Rigo e Fossati vicino. A Legnano richiamato Bagatti

CARPIMattia Rigo (foto) è atteso oggi a Carpi per il primo allenamento con la nuova maglia. Il terzino classe 2004 arriverà in prestito dal Verona, dopo che anche la Virtus Verona dove ha giocato 11 gare nella prima parte di stagione ha dato il via libera. Sarà il primo dei due innesti che mister Serpini avrà in vista del delicatissimo derby di sabato con la Spal, visto che anche l’iter per portare l’attaccante 2003 Daniel Fossati in biancorosso è ormai concluso. Il giocatore, ai box da cinque giorni per un affaticamento che ha ormai smaltito, ieri sera non era convocato nel Gubbio che ha giocato col Perugia e oggi il Genoa lo girerà in biancorosso, dove è atteso per domani. Due innesti di under che danno ossigeno alla rosa biancorossa, martoriata proprio nelle quote giovani, tanto che a parte Visani e i due portieri, domenica con l’Entella mister Serpini aveva solo Verza utilizzabile dalla panchina per fare un cambio fra i giovani, visto che Contiliano (come Mandelli e Sall) era seduto solo per fare numero. Proprio quello di Contiliano è il rientro più atteso per sabato con la Spal, quando Serpini avrà anche un Sall con una settimana piena di lavoro. Brutte notizie arrivano invece per Mandelli, che quasi certamente dovrà stare fermo almeno altri 40 giorni per una nuova recidiva e il suo rientro slitta verso marzo, dopo quello di Tcheuna atteso per metà febbraio.

Le altre. Cambia ancora guida tecnica il Legnago, che ha esonerato l’ex biancorosso Matteo Contini affidandosi all’altro ex carpigiano Massimo Bagatti, già a Legnago per 2 stagioni in D e C 4 anni fa. Lo stesso Legnago ha preso la punta ’99 Morello dalla Clodiense, mentre la Lucchese (in smobilitazione dopo il cambio societario) ha dato il talentuoso Quirini al Milan Futuro. Davide Setti