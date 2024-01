Calcio: Prima e Seconda categoria

Prima giornata del girone di ritorno in Prima e Seconda categoria. In prima turno importante per tutte le nostre squadre sia per la corsa al vertice che per la lotta salvezza, la meglio piazzata, ovvero il Forte secondo renderà visita al Cos Pistoia, gli squali che vantano il miglior attacco del torneo con ben trentuno reti all’ attivo oggi dovrebbero recuperare dal primo minuto anche bomber Maggi, pistoiesi nelle retrovie ma il tecnico Luca Cagnoni non si fida: "Non è una scampagnata quella di oggi, la salvezza di queste squadre passa dalle gare interne perciò mi aspetto una battaglia, noi puntiamo a rinforzare il secondo posto e per questo non giocheremo una gara di rimessa,

Turno da non fallire anche per il Capezzano che ospita alle Pianore il Mulazzo, i ragazzi di Coli si trovano ad un punto dal quinto posto e non vogliono perdere il treno playoff, l’imperativo rimane perciò quello dei tre punti, assenze che potrebbero pesare quelle di Benedetti, Monaco, Checchi e Correia, ci si affida all’ inventiva di Maggiore per trainare il reparto avanzato.

Gara da dentro o fuori anche per il Corsanico che ospita alle Colline il sempre ostico Romagnano. Gli orange devono rinunciare a Bruno Simonini ma non partono sfiduciati. "Il morale è alto e ci siamo allenati bene, potrebbe essere l’occasione giusta per sbloccarci e far svoltare la stagione, da quanto visto in settimana sono molto fiducioso questo", il pensiero del tecnico Alfredo Casani alla vigilia del match. Nel girone B scontro diretto per la Torrelaghese che riceve il San Frediano, con una vittoria i gialloviola allungherebbero sulle posizioni da retrocessione diretta.

Seconda categoria. Il Massarosa di Misuri viaggia alla volta di Carrara alla Fossa dei Leoni per confermarsi in zona tranquilla, più ostiche paiono le trasferte di Lido e Sporting Camaiore con i cavallucci che ospiteranno la Filattierese e non potranno permettersi ulteriori passi falsi mentre i cugini viaggiano alla volta di Montignoso con i massesi terzi in classifica e in ottima forma con lo stesso bisogno di cogliere un risultato positivo per tenersi lontani dai pericoli.

