Calcio: Prima e seconda categoria. Forte e Capezzano per riprendere la marcia. Il Massarosa punta ai playoff

Prima categoria. Cerca l’allungo il Forte che ospita il Capannori (da oggi tutte le partite inizieraanno alle 15). Gli squali retrocessi ora al terzo posto cercano il ritorno ai tre punti per scavare un solco sempre più profondo sul sesto posto. Buone nuove dal campo di allenamento con il recupero di bomber Maggi. "In campo sereni e senza stress, gara difficile ma non guardiamo la classifica e proviamo a fare come sempre la nostra gara propositiva", così il tecnico Luca Cagnoni. Domenica cruciale anche per il Capezzano che viaggia alla volta di Romagnano per uno scontro diretto in ottica quinto posto. Massesi sotto di due punti ma squadra di categoria e sempre temibili tra le mura amiche. Grande perdita quella di Giacomo Maggiore per gli ospiti con il reparto avanzato da reinventare, dovrebbe farcela invece Correia. "Cerchiamo il pronto riscatto dopo la batosta di domenica, sono stato chiaro con i ragazzi, voglio vedere un atteggiamento diverso", dice il tecnico Riccardo Coli. Trasferte delicate per Corsanico e Torrelaghese che se la vedranno rispettivamente con Atletico Lucca e Forcoli Valdera: importante uscire indenni e con qualche punto in saccoccia.

Seconda categoria. Il Lido sarà di scena sul campo della capolista Carrarese Giovani mentre la cugina Sporting Camaiore se la vedrà con il Ricortola. Si spera nel ritorno sul sintetico di casa di via Fonda per ottenere un successo che allontani definitamente la zona pericolo. Rientraa guidare la difesa capitan Lari, fuori invece ancora Mariani per l’operazione al naso. "Gara importante ma ho fiducia nei miei ragazzi, in campo per vincere", così il tecnico dei locali Alessandro Palmerini. Domenica di probabili conferme nelle posizioni di vertice anche per il Massarosa di Misuri che ospita al Comunale il San Prospero con l’obiettivo di rimanere agganciato al treno dei playoff. "Morale alto e motivazioni a mille, non vogliamo fermarci proprio ora, l entusiasmo ci farà bene", sicuro il tecnico nel suo commento pregara.

Cab