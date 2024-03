Calcio primavera 3. Pasquini e Nardini affondano l’Olbia

Con una rete di Pasquini e Nardini la Carrarese si è aggiudicata il confronto con l’Olbia nella gara valevole per la 23ª giornata del campionato Primavera 3. La vittoria per 2 a 1 conferma il buon stato di salute della compagine azzurra allenata dall’ex giocatore di Serie A Nicola Pozzi. Con questo successo la Carrarese abbandona l’ultimo posto, scavalcando di due lunghezze la Lucchese, battuta in trasferta con un rotondo 4 a 0 dal Modena. Nel prossimo turno, in programma sabato 30 marzo, gli azzurrini di mister Pozzi faranno visita al fanalino di coda Lucchese. Un occasione per allungare ulteriormente nei confronti dei rossoneri e per ridurre le distanze del Lecco che sopravanza gli apuani di sette punti.

Risultati della 23ª giornata: Triestina-Rimini 2-1; Fiorenzuola-Pro Patria 4-2, Modena-Lucchese 4-0, Pro Sesto- Arzignano Valchiampo 3-3; Lecco-Pro Vercelli 2-3

Classifica: Modena 52, Triestina 39, Pergolettese 38, pro Sesto 37, Pro Vercelli 35, Olbia 28, Fiorenzuola, Pro Patria 27, Rimini 25, Arzignano Valchiampo 24, Lecco 21, Carrarese 14, Lucchese 12.