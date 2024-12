Calcio Promozione. Baldan a centrocampo, Lozza rinforza la difesa. Seregno già in partita per il mercato d’inverno

Oltre a esserlo in classifica, tra la capolista del girone B di Promozione Vis Nova, e le inseguitrici AC Lissone e Seregno sarà una sfida anche a colpi di mercato in questo mese di dicembre? Intanto una delle tre si è già mossa e lo ha fatto in maniera decisamente importante. Il riferimento è al Seregno e sono confermatissime le voci dell’approdo allo stadio Ferruccio dell’esperto centrocampista classe 1991 Stefano Baldan, che aveva iniziato la stagione in Eccellenza alla Solbiatese collezionando 11 presenze. Poi è arrivato il Seregno che si assicura le prestazioni di un giocatore che negli ultimi anni ha sempre giocato tra Serie D (Caronnese e Varesina a inizio carriera, poi NibionnOggiono, Casatese e Castellanzese) ed Eccellenza (Ardor Lazzate, Muggiò, FBC Saronno), la categoria che vuole riconquistarsi sul campo nelle fila azzurre. Martedì sera ha sostenuto il primo allenamento assieme ai compagni e domenica sarà in campo contro l’Olimpic Trezzanese. Non arriva da solo.

Ci sarà anche il difensore Davide Lozza, ex Castello Città di Cantù che nella sua lunga carriera tra Eccellenza e Promozione ha militato anche nel Vis Nova, Muggiò, Brianza Cernusco Merate e Pontelambrese. Arriverà anche una punta. Tre invece i giocatori in uscita: il difensore William Meroni, il centrocampista Alessandro Capellini e l’attaccante Christian Troiano.

Ro.San.