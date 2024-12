Calcio Promozione. Big match per il Montelupo contro il Massa Valpiana. La Real Cerretese vuole allungare la striscia positiva

Due partite casalinghe e una in trasferta attendono le tre formazioni del circondario nell’odierna ultima giornata del girone di andata di Promozione (fischio d’inizio alle 14.30). L’unica a essere impegnata fuori casa è il Castelfiorentino United, che sarà di scena al Frida Botticelli Brogelli di Grosseto contro l’Invictasauro. Un match decisamente alla portata dei gialloblu valdelsani visto che i padroni di casa sono penultimi con 10 punti, ben 8 in meno dei ragazzi di mister Bartalucci che in trasferta hanno però raccolto finora appena un pareggio in 6 uscite con soltanto 2 reti all’attivo.

In casa i maremmani, secondo peggio attacco del girone B, hanno invece ottenuto il 70 per cento del loro bottino. Nello stesso raggruppamento il Montelupo torna al Castellani per ospitare il Massa Valpiana nel big match di questo fine settimana. Dopo i due derby vinti proprio contro Castelfiorentino United e San Miniato Basso, infatti, gli amaranto sono saliti in sesta posizione a quota 22, lontani sei lunghezze dal team di Massa Marittima. Gli arancioblu sono una delle formazioni più attrezzate e vengono da 5 vittorie nelle ultime 6 gare disputate avendo perso soltanto due volte finora, nello scontro ad alta quota con l’Atletico Etruria e all’esordio in casa con la sorprendente Ginestra. Un avversario decisamente complicato quindi per gli uomini di mister Lucchesi, che davanti al proprio pubblico hanno comunque perso una volta sola contro la capolista Belvedere, incassando appena 3 reti.

Nelle fila del Montelupo sarà assente l’esperto difensore Alicontri, uscito per infortunio domenica scorsa dopo pochi minuti della gara di San Miniato Basso. Chiudiamo con il girone A, dove la Real Cerretese riceve al Palatresi il Firenze Ovest con l’obiettivo di portare a 3 i risultati utili consecutivi, dopo le vittorie senza subire reti contro Casalguidi e Monsummano, per confermare quanto meno l’attuale terzo posto in classifica. Un’impresa certo non impossibile, ma che potrebbe rivelarsi complicata visto l’attuale ottimo stato di salute dei fiorentini, reduci da 2 vittorie di fila con il quotato Urbino Taccola e il Montecatini pur stazionando in zona play-out. In casa, però, la squadra di mister Petroni è imbattuta e non subisce gol da 380 minuti.

Si.Ci.