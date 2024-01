Calcio Promozione. Brutto stop per il Torrita a Firenze

SETTIGNANESE

2

TORRITA

0

SETTIGNANESE: Daddi, Verdi Si., Ceripa, Vecchi, Cocchi, Elisacci, Paggetti, Barbetti, Marrani, Privitera, Marchetti.

Panchina: Zambri, Silli, Colella, Larosa, Milanesi, Fani, Gomez, Giustarini, Corri. Allenatore Milanesi.

TORRITA: Bettoni, Rossi, Miele, Pigazzini, Frijio, Leti, Bartoli, Danieli Vaz, Conteh, Doka Br., El Bassraoui.

Panchina: Bettarini, Mancini, Marzi, Sinopoli, Pazzaglia, Doda, Sacco, Meacci, Nigi. Allenatore Caporali.

Arbitro Giacomelli di Pisa.

Reti: 25’ Paggetti, 46’ Vecchi.

FIRENZE – Brutto stop per il Torrita che a Firenze cede contro una Settignanese più cinica e determinata. Partita che si mette bene per i padroni di casa poco dopo la metà del primo tempo grazie a Paggetti, più lesto di tutti a battere Bettoni per l’1-0. La formazione di Caporali ci prova ma è punita dopo pochi secondi della ripresa da Vecchi che segna il raddoppio e mette con largo anticipo i titoli di coda sulla sfida. Il Torrita resta quindi a quota 21, a più uno sui play-out.