Calcio Promozione. Cerretese imbattuta in casa. Arriva l’ostico Forte dei Marmi

Tre interessanti sfide attendono domani nella 18esima giornata di Promozione (fischio d’inizio alle 14.30) le compagini del circondario. Partiamo dal girone A, dove la Real Cerretese attende al Palatresi l’insidioso Forte dei Marmi. I versiliesi, sebbene distanti nove punti, sono ancora in piena corsa per un posto nei play-off ed ha l’attacco più prolifico del girone grazie anche alla coppia composta da Maggi e Rodriguez, autori rispettivamente di 10 e 7 reti. Davanti al proprio pubblico, però, la Real Cerretese è imbattuta ed ha una delle migliori difese del torneo. Rispetto al Forte Dei Marmi, poi, i biancoverdi hanno sulle gambe anche la sfida di Coppa Italia di mercoledì scorso.

Veniamo adesso nel girone B, dove saranno entrambe in trasferta Montelupo e Castelfiorentino United. Dopo il pari nello scontro play-off con il Lebowski, gli amaranto saranno di scena a Grosseto contro l’Invictasauro, terzultima con meno della metà dei punti del Montelupo, ma che sul proprio campo può creare qualche problema alla formazione di Lucchesi. Ancor più complicata, infine, la gara che attende il Castelfiorentino United col Colli Marittimi a Cecina. In classifica le due compagini sono separate da due punti in favore dei padroni di casa che vengono da tre risultati utili di fila, mentre i valdelsani hanno finora raccolto solo due punti in otto partite lontane dal Neri.