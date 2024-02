Calcio Promozione. Chiantigiana-Pienza e Montalcino-Torrita. Derby da brividi!

La ventiduesima giornata del girone C del campionato di Promozione (senza anticipi) si caratterizza per due derby in cui la posta in gioco va ben oltre i motivi del campanile. Iniziamo con Chiantigiana-Pienza, con gli amaranto che sono ad un passo dalla zona play-off ed ospitano una squadra che è nel pieno dell’area play-out. E’ vero, il Pienza ha appena battuto il Montalcino e questo è sicuramente motivo di grande euforia, ma veniva da una serie negativa di sette partite per cui l’ambiente biancorosso spera in una conferma su un campo difficile come quello di Gaiole. La Chiantigiana, dal canto suo, pensa solo ai tre punti. Ancora più delicato Montalcino-Torrita, con i biancoverdi un punto sopra il baratro, sì, ma anche con i biancoazzurri in zona play-out. Chi vince respira, ma chi perde… Per il Torrenieri, infine, difficile trasferta a Subbiano: anche i biancorossi sono nel buglione della salvezza!

Giuseppe Stefanachi