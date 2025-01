Calcio Promozione. Chiantigiana, sfida al Montagnano. Provaci Pienza

Tornano in campo domani alle 15 le tre senesi del girone C del campionato di Promozione Toscana. Andando in rigoroso ordine di classifica il Pienza, reduce dall’immeritato ko interno contro la Settignanese, fa visita alla capolista e schiacciasassi del girone Sansovino al momento a più cinque sul Casentino secondo in classifica. Servirà un’impresa per i ragazzi di Camillucci per portare via punti da un campo di una squadra dove militano gli ex Robur Granado e Romagnoli e l’ex Pianese Gagliardi. Scontro diretto vitale invece per la Chiantigiana reduce da due pari a reti bianche contro Dicomano e Luco (entrambi in trasferta) ma in piena zona playout e a caccia di punti salvezza contro il Montagnano che è a più due su Anselmi e compagni. Infine il Torrita che proverà a fare punti contro il Pontassieve, terzo della classe, per tenere viva una flebile speranza di tornare in corsa per la salvezza.