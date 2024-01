Calcio Promozione. Chiantigiana-Torrita confronto aperto a qualsiasi esito

Ultima giornata dell’andata nel girone C del campionato di Promozione. La classifica è estremamente corta, al punto che il Pienza, penultimo, è a sette punti dalla zona play-off! Ogni partita, quindi, può rappresentare una svolta per qualunque squadra… Il 2024 inizia domani con l’incertissimo derby Chiantigiana-Torrita, e cioè con un match che può aprire prospettive più che brillanti per la squadra che lo dovesse vincere. L’Affrico è lontano, d’accordo, ma dal secondo posto in giù ancora tutto è in gioco. In chiave salvezza Torrenieri-Lucignano (si gioca a Montalcino) e Montagnano-Pienza sono due scontri diretti estremamente delicati: i punti in palio, come si dice in questi casi, valgono doppio. E poi c’è Sansovino-Montalcino, ovvero la terza contro la terz’ultima: la classifica parla chiaro, anche se il divario tecnico tra le due compagini, in realtà, non è così netto…

Giuseppe Stefanachi