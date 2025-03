Calcio: Promozione. Del Soldato illude il Forte dei Marmi. Poi la rimonta, con la beffa finale

firenze ovest

FIRENZE OVEST: Carli, Margheri, Ussia, Ammannati, Sottili, Ciofi, Angiolini, Baluganti (31’ st Manetti), Petracci (38’ st Marrani), Giannini (45’ st De Felice), Nieri (37’ st Taoufik). (Soccodato, Chiariello, Piazza, Ermini, Pecchioli). All. Governi.

FORTE DEI MARMI: Ceragioli, Gentile (41’ st Vaira), Arcidiacono, Papi (44’ st Tedeschi), F. Sodini, Rocchiccioli, Alberti (9’ st Rodriguez), Del Soldato, Maggi, Minichino (38’ st Lossi), Manfredi (33’ st Bresciani). (Nocchi, Casani, Tonacci). All. Cagnoni.

Arbitro: Diego Simoncini di Pontedera (assistenti di linea Riccardo Spinelli di Pistoia e Marco Noferi di Arezzo).

Reti: 8’ st Del Soldato (Fo), 12’ st Ammannati (Fi), 48’ st Ammannati (Fi).

Note: ammoniti Sottili (Fi) e Papi (Fo); angoli 2-0 per il Forte; recupero 2’ pt e 5’ st.

FIRENZE – Si interrompe al “Paoli“ di Firenze la striscia positiva del Forte dei Marmi che, dopo 7 risultati utili consecutivi, viene piegato in rimonta dal Firenze Ovest subendo 2 reti (nelle precedenti sette partite e mezzo gli squali ne avevano subito soltanto uno). Le tante assenze che hanno limitato le scelte di formazione hanno senza dubbio inciso: indisponibili Credendino e Nicola Sodini, non al meglio in panchina i vari Rodriguez, Lossi, Tedeschi e Bresciani (poi tutti subentrati). Dopo il primo tempo terminato senza reti, ad inizio ripresa ecco il gol sblocca-partita del centrocampista Del Soldato sottoporta su sviluppi di calcio d’angolo battuto dal classe 2007 Arcidiacono. Il Firenze Ovest però pareggia quasi subito col suo numero 4 Ammannati sempre su sviluppi di corner, dopo una corta respinta. E nei minuti di recupero ancora Ammannati segna il ribaltone... fra le proteste degli ospiti per una posizione di fuorigioco ritenuta evidente dai fortemarmini ma non ravvisata né dall’arbitro né dal guardalinee.