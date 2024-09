Calcio Promozione e Prima categoria. Ecco i gironi di Coppa. Si parte a suon di derby

Il Comitato regionale della Figc ligure ha diramato i gironi del primo turno di Coppa Italia di Promozione. Le otto rappresentanti spezsine sono state suddivise in due gironi composti da quattro squadre. Nell’ordine il girone G nel quale sono inseriti Follo, Intercomunale Beverino, Magra Azzurri e Levanto ed il girone H composto da Forza e Coraggio, Don Bosco, Tarros Sarzanese e Canaletto Sepor. I quadrangolari si svolgeranno in tre giornate di sola andata che si svolgeranno nelle date seguenti: 1 settembre, 8 settembre e il 15 settembre. Passeranno il turno le due compagini vincenti dei due gironi. La prima giornata come detto in programma domenica prossima 1 settembre avrà i seguenti abbinamenti: girone G Follo-Intercomunale Beverino (Follo ore 18), Magra Azzurri-Levanto (Camaiora Santo Stefano Magra 18); girone H Forza e Coraggio-Don Bosco (Tanca 18), Tarros Sarzanese-Canaletto Sepor (’Luperi’ Sarzana 18). Successivamente la Figc comunicherà gli abbinamenti della seconda e terza giornata.

Stabiliti anche i gironi di Coppa Liguria di Prima categoria che vedono la partecipazione di dieci compagini spezzine suddivise in tre gironi composti da tre squadre. Il Brugnato è stato inserito nel girone R assieme alle genovesi Casarza Ligure e Segesta. Il girone S vede la partecipazione di Bolanese, Cadimare e Riccò Le Rondini. Il girone T è formato da Bolanese, Cadimare e Riccò Le Rondini. Infine il girone U che è composto da Amegliese Iron Fox, Colli Ortonovo e Santerenzina. Nel prossimo comunicato ufficiale la Figc regionale renderà noto il regolamento della manifestazione ed il suo inizio.

Sempre in Prima categoria il Brugnato ha iniziato la preparazione in vista della stagione calcistica 2024-25 partendo dalle riconferme del portiere Francesco Bleve e del difensore e capitano della squadra Ruggero Del Vigo. Nell’occasione la società brugnatese vuole ringraziare la Fezzanese ed in particolare il presidente Arnaldo Stradini, il vice presidente Ivan Stradini, il direttore generale Giuseppe Celentano ed il dirigente Andrea Del Vigo per aver dato la possibilità di queste riconferme. Vengono riconfermati anche il mister Valter Lunghi e tutto il suo staff che nella stagione appena conclusa hanno sfiorato, da neopromossa, la promozione. Anche la rosa dei calciatori che hanno fatto così bene è stata confermata. Ai questo si aggiungono alcuni importanti inserimenti di elementi che vanno ulteriormente a migliorare il parco giocatori a disposizione di mister Lunghi: l’attaccante Davide Vareschi proveniente dalla Santerenzina, il difensore Mattia Amalfitano dall’Arcola Garibaldina, il difensore Leonardo Di Martino dalla Castelnovese ed il centrocampista Jacopo Drovandi dal Ceparana. Quattro rinforzi per cercare di realizzare un sogno quest’anno soltanto sfiorato.

Paolo Gaeta