Calcio Promozione. Ecco Spoleto-Foligno: derby vero al ’Mercatelli’. Stadio gremito, in tanti al seguito dei Falchetti

FOLIGNO – Spoleto – Foligno Calcio: un derby tutto da vedere. Un appuntamento di alta classifica che richiamerà sugli spalti del Mercatelli il pubblico delle grandi occasioni. Derby che Spoleto e Foligno proveranno a vincere per mantenere le posizioni di privilegio nelle parti alte della graduatoria. Il sogno dei tre punti lo accarezza lo Spoleto per mantenere e, se possibile accorciare le distanze dal San Venanzo capolista. Ma un blitz rappresenta anche l’obiettivo dei falchetti per dare concretezza alla posizione play off e magari per vendicare la sconfitta subita al Blasone in occasione della partita di andata.

Derby che, all’indomani della pausa natalizia, i due allenatori Alessandro Cavalli e Michele Proietti hanno preparato nei minimi dettagli, consapevoli che il confronto di domani potrebbe dare una risposta più concreta a quelle che sono le ambizioni da un lato di Colarieti (un ex di grosso livello) e sull’altro fronte da parte di Agostini e soci. Presupposti legittimi che dovrebbero lasciare spazio ad un confronto bello in campo e sugli spalti anche per quanto riguarda la coreografia in allestimento da parte delle rispettive tifoserie.

Non a caso per il derby di domani lo Spoleto ha programmato la "Giornata biancorossa" destinata a coinvolgere e invitare la città del Festival a tifare al Mercatelli ‘Forza Spoleto. Altrettanta mobilitazione in casa biancazzurra del Foligno del Foligno con il popolo dei falchetti pronto ad accompagnare l’undici di Proietti con un grosso esodo della tifoseria che dall’inizio della stagione è stata sempre, in casa e lontana dal Blasone, vicina ai falchetti.

Carlo Luccioni