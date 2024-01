Calcio promozione. Forlimpopoli, vittoria e aggancio al 3° posto dove c’è la Fratta

È ripartito domenica scorsa il campionato di Promozione al quale prendono parte tre squadre forlivesi. Nella 18ª giornata il Forlimpopoli di mister Dario Bettini è salito al terzo posto, in piena zona playoff, grazie alla vittoria corsara sul campo del San Pietro in Vincoli. Gli artusiani hanno così accorciato le distanze dalla capolista Sampierana, battuta in casa dal Del Duca per 1-2, e dal Faenza secondo, che ha lasciato l’intera posta nel match casalingo col Classe impostosi per 2-3. Le prime della graduatoria distano rispettivamente 5 e 4 punti. Sul terzo gradino anche il Fratta Terme che domenica ha riposato per il rinvio, causa maltempo, della partita interna col Due Emme di Mercato Saraceno: quando potrà recuperare, avrà a sua volta una chance di avvicinarsi al vertice. Disco rosso per il Civitella sul campo del Torconca.

Questi i risultati e i marcatori delle squade forlivesi: San Pietro in Vincoli-Forlimpopoli 1-2 (Ndiaye; Spadaro, Ulivieri), Torconca-Civitella 2-0 (2 Zannoni).

La classifica: Sampierana 37; Faenza 36; Fratta Terme* e Forlimpopoli 32; Cattolica 30; Classe 29; San Pietro in Vincoli 28; Del Duca Grama 26; Virtus Bellariva* 25; Misano* e Bakia Cesenatico* 23; Civitella 22; Due Emme*, Stella 19; Verucchio* 18; Cotignola*, Torconca 14; Cervia* 7 (ogni * una partita in meno).

Domenica prossima sono in programma Forlimpopoli-Cervia, Classe-Fratta Terme e Civitella-Faenza.

f. p.