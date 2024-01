CALCIO PROMOZIONE. Fratta, recupero con la Due Emme: vetta nel mirino

Si recupera stasera in Promozione la gara del Fratta Terme con la Due Emme rinviata per il maltempo domenica 7. Alle 20.30 i biancoverdi, che domenica hanno vinto 2-4 in casa del Classe, ospiteranno la squadra di Mercato Saraceno eccezionalmente al Pantieri di Meldola, vista l’indisponibilità dello Spazzoli. Vincendo, i bertinoresi si porterebbero al comando solitario con 38 punti davanti a Sampierana (37) e Faenza (36). Già disponibile il nuovo attaccante classe ’93 Vucaj Flamur, albanese ex Stella, Tropical Coriano, Pietracuta, Torconca e, nel campionato titano, Juvenes Dogana.

Stasera si giocano anche Verucchio-Bellariva e Cervia-Misano. Proprio nel Misano è atteso il debutto di Alejandro ‘Peter Pan’ Rodriguez, ex fra le altre di Sampdoria, Chievo e, soprattutto, Cesena. Chiuderà i recuperi della 18ª giornata Cotignola-Bakia Cesenatico il 24 gennaio.