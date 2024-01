Calcio - Promozione: il derby

Castelnuovo

3

Pieve Fosciana

1

CASTELNUOVO: Labozzetta, Santelli (16’ st Tersigni), Bonaldi, L. Biagioni (16’ st Bartolomei), Cecilia, R. Biagioni, Babboni, Inglese, Camaiani (43’ st Catoi), Grassi (46’ st Filippelli), Baroncini (26’ st Giusti). (A disp.: Mariani, Benedetti, Casci, Fanani). All.: Pisciotta.

PIEVE FOSCIANA: Lippi, Nelli, Telloli (40’ st Cavani), Pieroni (30’ st Febbrai), Matteoni, Pietrazzini, Giunta, Turri, Bertellotti, Rocco, Orsetti (1’ st Pugliese). (A disp.: Regali, A. Biagioni, Tardelli, Valdrighi, Raffaelli). All.: Martinelli.

Arbitro: Biagini di Lucca (La Veneziana di Viareggio e Moriconi di Lucca).

Reti: 22’ pt Camaiani, 41’ pt Turri; 24’ e 38’ st Tersigni.

Note: ammoniti L. Biagioni, Babboni, Tersigni, Turri, Nelli.

CASTELNUOVO - Due giocate di Matteo Tersigni nel secondo tempo hanno risolto il derby della Garfagnana a favore del Castelnuovo, dopo un primo tempo conclusosi in parità. E, per il Pieve Fosciana, la situazione si fa davvero dura. È stata una partita bella da vedere, con momenti di buon gioco e quattro bei gol. Al 7’ occasione per Babboni, su cross di Grassi, ma Lippi respinge. Al 19’ punizione di Turri contro la barriera. Al 22’ Babboni lancia Camaiani che supera due avversari e, con un rasoterra, infila Lippi.

Al 24’ colpo di testa di Cecilia e pallone alto. Al 32’ ci prova Pieroni dal limite e Labozzetta devia. Al 34’ va al tiro Orsetti e Labozzetta para. Al 39’ Baroncini si destreggia bene in area, ma il tiro è poco potente e Lippi para. Al 41’ gran tiro su punizione di capitan Turri e il pallone s’ infila nel "sette". Al 44’ ancora Turri tira dal limite e pallone di poco a lato.

Nella ripresa, al 3’, Nelli scheggia la parte alta della traversa; poi pressione dei gialloblu. Al 24’ gran tiro di Tersigni dalla sinistra che non lascia scampo a Lippi e, al 38’, azione corale Grassi-Cecilia-Bartolomei e gol di Tersigni ben appostato che chiude il match.

Dino Magistrelli