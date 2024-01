Calcio promozione. Il Montelupo ora non si vuole fermare

Ritrovata domenica scorsa la vittoria che mancava dal 12 novembre, ora il Montelupo non si vuole fermare. Oggi alle 14.30, nell’anticipo della prima giornata di ritorno del girone B di Promozione, al Castellani arriva però quel San Miniato che in classifica ha un solo punto in meno degli amaranto. Gli ospiti sono reduci dal brillante 3-0 interno al Colli Marittimi, team in piena corsa per i play-off, e vorranno vendicare l’1-0 subito in casa all’andata quando un guizzo di Ulivieri regalò i 3 punti alla squadra di Mister Andrea Lucchesi. Proprio il tecnico e bomber Anedda sono i due grandi ex di giornata. Intanto, in casa montelupina il giovane portiere Consani si è sottoposto ad intervento chirurgico per l’infortunio al menisco e la società ha inserito in rosa Tommaso Cappellini, estremo difensore classe 1997 ex Real Forte Querceta, San Miniato Basso, Donoratico, Colli Marittimi e San Vincenzo. Nel raggruppamento A di Promozione, invece, turno di riposo per la Real Cerretese che rischia quindi di essere scavalcata al 2° posto dalla Pontremolese.