Calcio Promozione. Il Pienza di mister Peruzzi vuole risalire

Tornano in campo le squadre di Promozione domenica per la giornata numero venti. Una stagione molto tirata quella 2023/24 che vede, Chiantigiana a parte, tutte le senesi lottare per la salvezza. Tra queste il rinnovato Pienza calcio che con l’avvento del nuovo allenatore, Peruzzi, sta cercando faticosamente di uscire dalla zona play-out. Le ultime prestazioni, inclusa quella di domenica coincisa con il ko contro il Subbiano, sono state buone dal punto di vista del gioco e dell’atteggiamento anche se i ragazzi di Peruzzi stanno raccogliendo meno di quello che avrebbero meritato. Il sodalizio pientino del presidente Bernadini, con il vice Gonzi e il dg Felici, non ha lesinato sforzi economici per raggiungere traguardo salvezza rinforzando la rosa durante il mercato invernale con la collaborazione tecnica del consulente di mercato e scout romano Marco Savia, importante nell’ingaggiare dall’Eccellenza Laziale un ex serie D come Davide Palmisani. Domenica il Pienza è atteso dalla difficile trasferta in casa dell’Alberoro, ma c’è fiducia nell’ambiente per tornare immediatamente a fare punti. Una lunghezza sotto al Pienza c’è il Montalcino che nell’ultimo turno è tornato a muovere la classifica (0-0 contro l’Alberoro) dopo una striscia negativa che era costata anche il cambio in panchina.