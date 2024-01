Calcio - Promozione: il punto. Castelnuovo, Bondi: "Incredibile». Pisciotta: "Pari che amareggia»

Incredibile secondo tempo al "Nardini" con la Larcianese che ha recuperato lo svantaggio in nove contro undici. Negli annali gialloblù non si ricorda una cosa del genere. Dopo le due espulsioni fra i pistoiesi, i tifosi garfagnini si aspettavano una goleada, anche per la buona vena degli attaccanti gialloblu nel primo tempo, a cominciare da Camaiani.

E, invece, è successo l’incredibile, con Lenti che al 50’, in pieno recupero, ha trovato il pareggio, dopo che la Larcianese era stata insidiosa già in precedenza. A fine gara poca voglia di parlare in casa del Castelnuovo.

L’allenatore Massimiliano Pisciotta mormora: "Amareggiato". Il presidente Francolino Bondi: "E’ roba da matti". Il direttore sportivo Alessandro Moriconi: "Deluso". Il team manager Pierpaolo Pucci: "Incredibile". Purtroppo i due punti scialacquati a Settimello e i due con la Larcianese fanno allontanare sempre più la zona play-off che era l’obiettivo di questa stagione. Domenica, poi, mancherà anche Gigi Grassi per squalifica.

Dino Magistrelli