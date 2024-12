Calcio Promozione. Il Torrita ci crede. Anche il San Piero deve arrendersi

TORRITA 3 SAN PIERO A SIEVE 0

TORRITA: Pasqui, El Bassraoui, Bartoli, Verdiani, Leti M., Cisse, Conteh, Mancini, Sacco, Bianconi, Esposito. Panchina: Refi, Sinopoli, Bidini, Soumahoro, Doda, Meacci, Hilla, Bruni, Tripi. Allenatore Gifuni.

SAN PIERO A SIEVE: Sequi, Barzagli, Bonifazi, Galeotti, Bencini, Cassai S., Algerino, Gori, Campagna, Baroncelli, Cassai N.. Panchina: Rita, Galli, Zanieri, Fedele, Conticelli, Frilli, Jori, Santilli. Allenatore Signorini.

Arbitro: Bianchi di Lucca.

Reti: 62’ Bianconi, 74’ e 78’ Sacco.

TORRITA DI SIENA – Secondo successo di fila per il Torrita che si rilancia clamorosamente nella corsa per la salvezza. I ragazzi di mister Gifuni dopo una mezza rivoluzione del mercato invernale hanno finalmente trovato la strada giusta e ieri hanno battuto in casa la seconda forza del girone, il San Piero a Sieve dopo che sette giorni prima avevano steso il Dicomano. Dopo un primo tempo di studio senesi avanti grazie a Bianconi ad inizio ripresa. Con la formazione ospite sbilanciata in avanti nel finale arrivano altri due gol, entrambi con Sacco che fissa il punteggio sul 3-0.