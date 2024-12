Calcio promozione. La Vis Nova allunga, dietro frenano

Sulla carta era un turno favorevole alla capolista Vis Nova. E così è stato. Le Lucertole fanno il loro dovere con il fanalino di coda Ardita Cittadella e dietro tentennano. L’impresa la firma il Biassono che dopo un’astinenza durata un mese ferma la corsa del Castello. Anche il Cantù San Paolo sbatte il muso contro il Calolziocorte. Nuovo pareggio dell’AC Lissone a Concorezzo. Dietro vincono solo il Seregno in rimonta Trezzano Rosa (subito in campo il trio di new entry Lozza, Baldan e nella ripresa Dell’Occa) e il Lesmo davvero in un momento d’oro in attesa dei colpi di mercato del ds Fumagalli che per ora ha riempito solo le caselle degli Under. Azzurri che ritrovano invece tre reti dopo tre turni a secco; spicca la doppietta del solito Gentile.

Ro.San.