Calcio Promozione. La Vis Nova sfida Concorezzo

Il ritorno del girone A di Promozione promette scintille. Questa è cosa certa. Tutte contro la capolista Vis Nova, ma intanto c’è ancora l’ultimo turno dell’andata da onorare e chissà mai che salti fuori qualche sorpresa questo pomeriggio nell’unico raggruppamento del secondo campionato regionale in programma. La prima della classe Giussano saluta il proprio pubblico sfidando la Concorezzese, un impegno non semplice per i ragazzi di Raspelli anche se le inseguitrici non avranno vita facile. A partire dal Seregno, regina del mercato, che senza lo squalificato Buccini rende visita al Civate. È derby vero per l’altra seconda Lesmo che dovrà giusto superare un passaggio a livello per raggiungere via Parco a Biassono. Trasferta ostica per la Speranza Agrate in quel di Agrate. In leggero ritardo l’Ac Lissone che chiude il 2024 a Pontelambro.

Ro.San.