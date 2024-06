Calcio Promozione. L’AC Lissone riparte dal settore giovanile. E chiama Fulvio Saini

La “nuova“ AC Lissone fa sul serio non solo a livello di prima squadra (con una rosa nuova al 90%…) ma anche ricostruendo il settore giovanile. Al momento dell’insediamento della nuova proprietà a fine maggio (lo sarà ufficialmente dal primo giorno di luglio con la partenza della stagione 2024/25), era già stata annunciata la volontà di implementare il settore giovanile che fino allo scorso anno vantava solamente la Juniores Regionale. Dal prossimo mese di settembre sarà completo e uno degli allenatori sarà l’ex capitano nonché bandiera del Monza Fulvio Saini (nella foto col presidente Giacomo Lorusso). Nato a Biassono 62 anni fa, è cresciuto nelle giovanili del club biancorosso, giocando per diciotto anni in prima squadra per poi allenare anche le giovanili per ulteriori nove. Oggi Saini riparte da Lissone in una realtà giovane e ambiziosa per mettere a disposizione la sua esperienza.

"La scelta di Fulvio riflette il nostro impegno costante nel garantire ai giovani calciatori del nostro club una formazione di altissimo livello, sia dal punto di vista tecnico che umano. Fulvio porta con sé una vasta esperienza maturata in anni di lavoro con le squadre giovanili. Ha dimostrato non solo di possedere competenze tecniche di primo ordine, ma anche un’eccezionale capacità di comunicare con i ragazzi, comprendere le loro esigenze e motivarli a dare il meglio di sé". Recita il comunicato diramato domenica pomeriggio dal club del presidente Giacomo Lorusso. Già programmate nel mese di luglio ben sei date per altrettanti Open Day.

Ro.San.