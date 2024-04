Calcio promozione: L’atletico castenaso sorride. Il Trebbo di mister Valvorta espugna Solarolo. Junior Corticella, punto d’oro con la Valsanterno

È del Trebbo di Alessandro Valtorta la grande impresa della quintultima giornata del girone C di Promozione andata in scena ieri sera in infrasettimanale. La compagine bolognese, in piena bagarre per non retrocedere, ha infatti espugnato con il punteggio di 2-1 il terreno di gioco della terza forza del campionato Solarolo e, grazie a questo successo, la band di Valtorta è salita al sestultimo posto a quota 32 punti. Restando nella bagarre per non retrocedere, non si può che considerare eccellente anche il pareggio casalingo a reti bianche centrato dallo Junior Corticella di Fabrice Cavina contro la seconda della classe Valsanterno. Grande orgoglio e serietà li ha inoltre dimostrati il Fossolo di Leopoldo Santaniello che, nonostante l’ultimo posto e la già certa retrocessione in Prima Categoria, ha impattato 2-2 sul campo dei ferraresi del Casumaro. Passando alle note liete, questo campionato, come è noto, ha avuto un’assoluta padrona. Si tratta dell’Osteria Grande di Vito Melotti che, grazie al pareggio per 1-1 nel derby contro l’Msp di Giuseppe Brunetti andato in scena nell’anticipo dello scorso 23 marzo, si è infatti aggiudicata la vittoria, ed il conseguente primo approdo della sua storia in Eccellenza, con ben cinque giornate di anticipo. Restando nella parte sinistra della classifica, l’Atletico Castenaso di Gianni Mazzoni si è aggiudicato 2-0 il derby sul campo dell’Anzolavino mentre il Felsina ha impattato 1-1 a Fontanelice.

