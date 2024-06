Calcio Promozione. Lesmo ne conferma 8. Spazio ai “millennials“

Come accade un po’ dappertutto, anche a Lesmo si riparte dalle conferme. Il nuovo direttore sportivo Marino Fumagalli ha comunque già le idee abbastanza chiare su come e quanto cambierà l’organico 2024/25 per quello che si configura a tutti gli effetti come un nuovo corso.

I primi otto nomi ufficializzati dal club brianzolo sono tutti di Millenials eccezion fatta per il difensore classe 1994 Daniele Maino (foto) che rinnova la sua fedeltà al Lesmo dove milita fin dal lontano 2017. Tra i pali resta Lorenzo Magnani, solo sei presenze per lui l’anno scorso. A centrocampo restano Stefano Moroni (2001) che ha segnato anche tre gol nella stagione appena finita, Filippo Motta (2004), 18 presenze per lui in campionato e Davide Rivolta anche lui del 2004.

In attacco, dove sono attesi i colpi più importanti in entrata, per ora restano Samuele Mannucci (2006), Tommaso Mauri (2004), Samuele Resnati (2003).

Ro.San.