Calcio Promozione. Lissone si gode il poker: "Siamo stati bravi" L'AC Lissone, con una squadra rinnovata e nuove ambizioni, si conferma in testa al girone B di Promozione. Grazie a un "blocco" consolidato, la squadra ottiene risultati positivi e punta a proseguire nel percorso sia in campionato che in Coppa Italia. Mister Iotti elogia la concretezza e la solidità difensiva della squadra.