Calcio Promozione. Lucertole sempre più leader. Seregno e Lissone resistono

Rimangono nove i punti di vantaggio della capolista Vis Nova sulle più immediate inseguitrici del girone B di Promozione. Che però da quattro si dimezzano. Tengono il ritmo delle Lucertole di Giussano (vittoriose 1-0 in casa contro l’Olimpic Trezzanese con gol vittoria di Redaelli in apertura di ripresa) solo il Seregno e l’AC Lissone. Dopo due pareggi torna a vincere la formazione di Avella nel derby-spareggio con la Speranza Agrate: decide tutto Lucente (non segnava da quasi tre mesi) con una doppietta nei primi 45 minuti. Tiene il passo anche l’AC Lissone che ne fa addirittura tre al Civate in casa; Meggiarin e Fossati nel primo tempo incanalano il match, lo chiude al 40’ della ripresa Catta.

Al quarto posto (a -3 dalle seconde) c’è un quartetto che include oltre agli agratesi anche il Lesmo duramente battuto dal Cantù San Paolo. Si allontana dalla zona playoff la Concorezzese battuta in casa a sorpresa dal Cavenago. Pareggio (3-3) che sa di due punti persi per il Biassono sul campo del fanalino di coda Ardita Cittadella.

Ro.San.