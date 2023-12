Calcio - Promozione. Martinelli: "Il Pieve Fosciana punito da un rigore che non c’era»

Nuova sconfitta e ancora ultimo posto solitario per il Pieve Fosciana, con l’ennesimo passaggio a vuoto al "Lunezia" di Pontremoli che fa sprofondare i garfagnini. Ma l’allenatore Daniele Martinelli la pensa diversamemte e rimane fiducioso.

"La squadra – spiega – ha giocato una buona partita, soprattutto nel primo tempo che non meritavamo assolutamente di chiudere in svantaggio. Con un 4-4-2 tosto e molto compatto, abbiamo messo in difficoltà un avversario forte e quotato, trovando profondità di manovra, con gli esterni a supportare le punte Rocco e Guelfi. Siamo passati in vantaggio con la rete di Bertellotti (molto buona la sua prova), abbiamo subìto il pari, ma siamo sempre riusciti e tenere bene il campo, giocando alla pari con il Pontremoli. Solo al secondo minuto di recupero e con un rigore che proprio non c’era, loro sono andati sul 2 a 1 ed è stato questo l’episodio decisivo".

Attese novità dal mercato, con due centrocampisti e un difensore quali obiettivi principali dello staff tecnico biancorosso.

Flav. Berl.