Calcio Promozione. Montelupo col Piombino. L’obiettivo è il sorpasso

Turno importante per entrambe le formazioni locali impegnate nel campionato di Promozione. Nel girone A, infatti, dopo un solo punto nelle ultime 3 uscite, la Real Cerretese va oggi a caccia della vittoria smarrita sul campo del Maliseti Seano (fischio d’inizio alle 14.30). I padroni di casa sono penultimi con una sola vittoria conquistata finora e per la squadra di mister Petroni diventa obbligo fare bottino pieno se vuol tenere il passo delle battistrada. Ancor più significativa la sfida che attende il Montelupo: sempre oggi alle 14.30 al Castellani arriva infatti quell’Atletico Piombino, che in classifica precede di soli 2 punti gli amaranto. I ragazzi di mister Lucchesi, che all’andata si sono imposti con un roboante 4-0, hanno anche una gara in meno visto che devono concludere la sfida col Saline sospesa lo scorso 4 febbraio.