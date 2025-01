Calcio Promozione. Nuova occasione per il rinato Torrita. Pienza-Subbiano

Torna il campionato di Promozione Toscana con le prime gare del nuovo anno del girone C quello dove militano le tre formazioni della provincia di Siena. Partendo dal fondo della classifica il redivivo Torrita, dopo due pesantissimi successi di fila contro Dicomano e San Piero a Sieve che ne hanno rilanciato le ambizioni di salvezza, fa visita al Viciomaggio che in classifica è penultimo solamente a più due sugli stessi ragazzi di Gifuni (dodici contro dieci). Un scontro diretto, benché siamo appena alla seconda di ritorno, di vitale importanza quindi per i biancoazzurri che sono usciti rinforzati dal mercato e dal quarto cambio in panchina.

Non se la passa tanto meglio la Chiantigiana, reduce da un girone di andata oggettivamentr difficile nonostante premesse interessanti. Gli amaranto domani alle 14,30 attendono l’Alberoro, formazione aretina che ha cinque punti in più di Costanti e compagni. Match casalingo anche per il Pienza che ha chiuso il 2024 con un ko amaro a Rufina ma che è reduce da una discreta prima parte di stagione. La squadra di mister Camillucci ha messo nel mirino il Marino Mercato Subbiano, formazione in piena zona play-out.