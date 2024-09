Calcio Promozione. Otto squadre al via. Una raffica di derby

Scaldano i motori le squadre di Promozione che domenica 22 settembre iniziarenno le fatiche in campionato. Nell’ultimo comunicato ufficiale Figc regionale è uscito il calendario del girone B vede la partecipazione di ben otto squadre spezzine e altrettante della provicia di Genova. Il campionato inizierà domenica 22 settembre e si concluderà il 4 maggio 2025 in trenta giornate molto intense e difficili. Le soste previste sono soltanto due e come di consueto si svolgeranno durante le feste natalizie e pasquali. Le otto compagini spezzine sono Canaletto Sepor, Don Bosco, Follo, Forza e Coraggio, Intercomunale Beverino, Levanto, Magra Azzurri e Tarros Sarzanese.

Le genovesi in campo sono Busalla, Calvarese, Caperanese, Panchina Chiavari, Psm Rapallo, Sammargheritese, San Desiderio e Vallescrivia. Spiccano numerosi derby di cui quelli più sentiti sono quello cittadino tra Canaletto Sepor e Don Bosco in programma alla quindicesima giornata. Quello della Val di Vara tra Follo ed Intercomunale Beverino è previsto alla sesta giornata. Quello della Val di Magra tra Magra Azzurri e Tarros Sarzanese si terrà alla quarta giornata. Quello chiavarese tra Caperanese e Panchina Chiavari si terrà alla settima giornata. Ed infine quello del Tigullio tra Psm Rapallo e Sammargheritese avrà luogo alla seconda giornata. Sfide che arricchiscono l’interesse per il campionato in quanto le rivalità sono il sale del calcio. In un campionato dove le nostre rappresentanti cercheranno di essere protagoniste sperando che una di loro riesca a riportare la nostra provincia nel campionato di Eccellenza che, dopo la retrocessione della Forza e Coraggio, non avrà dopo molti anni nessuna rappresentante spezzina.