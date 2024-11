Calcio Promozione. Per Chiantigiana. Pienza e Torrita è l’ora della svolta

La tredicesima giornata del girone C del campionato di Promozione può rappresentare un momento di svolta per le tre squadre senesi che vi partecipano. Iniziamo dal Pienza, che ospita il Viciomaggio: ebbene, i biancorossi sono in ripresa e non perdono da ben sei partite. Se domani dovessero conquistare i tre punti, potrebbero avvicinarsi a zone della classifica ben più interessanti… E il Viciomaggio non è irresistibile. La Chiantigiana invece va a Rufina, trovandosi in una posizione di classifica non delle più solide. Se arrivasse un altro risultato positivo, dopo il 3-0 al Torrita, il gruppo guadagnerebbe preziosa autostima. E poi, appunto, c’è il Torrita: la gara interna con il Luco non è un’ultima spiaggia, ma è comunque un appuntamento chiave. Vincere, ma forse anche non perdere, può far bene a tutto l’ambiente. Ragazzi, dimenticate la classifica: scendete in campo e vendete cara la pelle! Giuseppe Stefanachi