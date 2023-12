Calcio Promozione. Per la Chiantigiana c’è il forte Affrico . Torrita in viaggio

La giornata del girone C del campionato di Promozione, in programma oggi, vede arrivare a Gaiole la capolista Affrico: la Chiantigiana deve far punti, al di là di chi sia l’avversario, perché la zona play-off rischia di sfumare all’orizzonte… Ma, ovviamente, non è certo l’Affrico l’avversario più malleabile, visto che i fiorentini hanno perso solo una partita. Anche per il Torrita e per il Torrenieri, impegnati rispettivamente ad Antella ed a Monte San Savino, la giornata di oggi non si presenta come una passeggiata di salute: ciò non significa tuttavia che i biancoazzurri e i biancorossi non possano farsi un bel regalo natalizio… Il Pienza presenta in panchina Giulio Peruzzi, con un passato importante come giocatore e come allenatore nell’aretino: la trasferta di Fiesole è delicatissima! Il Montalcino ha già giocato (3-1 al Casentino) e mercoledì ha pareggiato 0-0 a Settignano.

Giuseppe Stefanachi