Calcio Promozione. Pienza-Montalcino si salvi chi può!. In piedi Chiantigiana Nel girone C di Promozione, il derby Pienza-Montalcino diventa cruciale per due squadre in lotta per la salvezza. La Chiantigiana cerca riscatto a Montagnano, mentre l'Affrico difende il primato a Torrenieri. Il Sansovino sfida il Torrita per la vetta.