Calcio Promozione. Pienza-Torrenieri scontro finale per la salvezza

Tutto pronto per la sfida play-out tra Pienza e Torrenieri, in programma domani alle 16 allo stadio comunale ‘Città di Pienza’. I padroni di casa, che hanno chiuso davanti agli avversari in regular season hanno il vantaggio del fattore campo, che si preannuncia particolarmente presente, e di due risultati su tre. In caso di pareggio al 90’ però per esultare la formazione di Peruzzi dovrà aspettare anche la fine dei tempi supplementari. Il Torrenieri è invece quindi obbligato a vincere, anche in 120 minuti, per restare in Promozione dopo aver vissuto una stagione complicata, specie nel girone di ritorno. Anche il Pienza non ha vissuto una annata facile ma le mosse di mercato, su tutte l’arrivo da Roma del bomber Laghigna, sono risultate decisive per centrare i playout e avere il vantaggio dei due risultati su tre. Le ultime due vittorie di fila, contro Affrico e Montagnano, hanno sicuramente infuso fiducia nell’ambiente pientino ma anche il Torrenieri è pronto a giocarsi le sue carte per restare in Promozione.