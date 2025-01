CALCIO: PROMOZIONE. Pietrasanta e Forte con assenze pesanti

In Promozione (20ª giornata) fischi d’inizio tutti alle 15. Il Pietrasanta, a -1 dalla vetta di San Giuliano e Cerretese, va sul vecchio sintetico della Covetta al “Paolo Deste“ contro la San Marco Avenza che non avrà lo squalificato Conti ma dove c’è l’ex Seghi, l’altro versiliese Barducci e soprattutto l’ispirato Tito Marabese (reduce dalla tripletta stendi Firenze Ovest). Incerta la presenza dell’altro ex Raffi. Nel Pietrasanta mancano lo squalificato Fabio Biagini e soprattutto l’infortunato Mattiello che ha avuto una ricaduta. Ancora out anche Terigi e Bertozzi. C’è l’ultimo arrivato 2006 Sessa. Ad Avenza la terna è con Danesi di Pistoia, Mangini di Livorno e Casole di Pisa. Al “Ribelli“ di Prato il Forte dei Marmi vuole i 3 punti contro il fanalino di coda Viaccia (cui manca lo squalificato Dario Fedi): arbitrerà Erriquez di Firenze, con Checchi di Viareggio e Ballarino di Firenze. Luca Cagnoni torna in panchina ma è senza Credendino, Arcidiacono e Rocchiccioli. In dubbio Papi per affaticamento.