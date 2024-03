Calcio Promozione. Rischio play-out. Per quattro senesi si accende la lotta

Entra nel vivo la lotta per la salvezza nel girone C del campionato di Promozione. Delle cinque senesi del raggruppamento ben quattro sono invischiate nella zona play-out: Torrita, Torrenieri, Pienza e Montalcino infatti al momento si giocherebbero gli spareggi per restare in categoria ma tutto è aperto, visto che anche l’ultima della classe, il Lucignano, è in netta ripresa come dimostra il successo di domenica a Gaiole in Chianti. Oltre alla Chiantigiana sconfitto anche il Torrita a Fiesole mentre il derby tra Montalcino e Torrenieri è terminato a reti bianche lasciando invariato il distacco tra le due rivali. Infine il Pienza che ha prontamente riscattato il ko di sette giorni prima contro il Fiesole ribaltando lo svantaggio iniziale con la Casentino Academy grazie al bomber Laghigna, autentico colpo del mercato invernale arrivato a Pienza grazie all’intermediazione del procuratore Marco Savia, e di Rosati.