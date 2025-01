Calcio Promozione. Sacco in gol al 95’. Il Torrita sogna ancora la salvezza

TORRITA

1

PONTASSIEVE

0

TORRITA: Bettoni, Saventi, Leti K., Bidini, Verdiani, Diouf, Soumahoro, Bartoli, Sacco, Cisse, El Bassraoui.

Panchina: Pasqui, Bruni, Hilla, Mancini, Meacci, Violi, Lanini, Bianconi. Allenatore Gifuni.

PONTASSIEVE: Morandi, Serrotti, Giannelli L., Carnevale, Cecchi, Fani, Bourezza, Papini, Romanelli, Cragno, Nocentini.

Panchina: Limentra, Mengozzi M., Mengozzi N., Marucelli, Buset, Kameni Mbounga, Salvadori, Coppini, Mannini. Allenatore Guidi.

Arbitro Giacomelli di Pisa.

Rete: 95’ Sacco.

TORRITA DI SIENA – Vittoria all’ultimo tuffo per il Torrita che con questi tre punti mantiene vive le pur complesse speranze di salvezza. Contro il Pontassieve, quarta forza del campionato ed in piena zona playoff, i ragazzi di Gifuni giocano una gara coraggiosa sfiorando già nel primo tempo il gol. Quando tutto sembra far propendere per il pari ci pensa i bomber di casa Sacco a battere Morandi per il decisivo 1-0.