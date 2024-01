Calcio Promozione San Marco, esame Larcianese. C’è grande attesa per l’esordio di Pasciuti

La San Marco inizia l’anno in casa domani ospitando la Larcianese nell’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Promozione. Sfida delicata per la classifica visto che gli avenzini sono quintultimi a 4 punti di distanza dai pistoiesi. Batterli significherebbe cacciarli dentro la lotta playout. Il tecnico dei rossoblù David Alessi dovrà rinunciare a due elementi appiedati per un turno dal giudice sportivo. Si tratta del difensore Franzoni (nella foto) e dell’attaccante Shqypi. Mancano all’appello anche Lattanzi e Cacciatori e quindi le fasce restano un po’ scoperte. Dovrebbe essere la domenica dell’esordio dal primo minuto di Lorenzo Pasciuti, grande colpo del mercato invernale del direttore sportivo Gabriele Panizzi. In attacco è previsto un ballottaggio fra le tre punte Verona, Doretti e Donati. La San Marco è attesa mercoledì da un altro match importante, stavolta in Coppa, a Pieve Fosciana dove le basterà un pareggio per qualificarsi ai quarti di finale della competizione visto che nella prima partita del triangolare ha già battuto il Pietrasanta.