Calcio Promozione. Sansovino al top. Il Pienza ci prova senza successo

SANSOVINO

2

PIENZA

0

SANSOVINO: Florindi, Virgillito, Pascucci, Pasquinuzzi, Bruschi P., Gagliardi, Chioccioli, Bonechi R., Vasseur, Ricci M., Mirante.

Panchina: Balucani, Romagnoli, Pigazzini, Bigazzi, Croci, Bongini. Allenatore Chini.

PIENZA: Pelliccione, Bianciardi, Bonari, Battistelli, Guerra, Pinsuti, Veliz Coccolo, Camillucci, Venuto, Ajdini, Begnardi.

Panchina: Biagiotti, Barbieri, Berardi, Marku, Rosati, Valente, Vannini, Pecci. Allenatore Camillucci.

Arbitro Bigongiari di Lucca.

Reti: 13’ Vasseur, 36’ Mirante.

MONTE SAN SAVINO – Troppo forte la capolista Sansovino per un comunque discreto Pienza che tenta fino alla fine di impensierire i ragazzi di Chini senza però riuscirci. Il francese Vasseur, ex Pianese e Sinalunghese, sblocca il match al 13’. La reazione della formazione di Camillucci è debole e dopo la mezzora arriva il raddoppio di Mirante. Nella ripresa i tentatavi senesi non spaventano Fiorindi, vince il Sansovino.