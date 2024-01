Calcio Promozione. Sfida ad alta quota per la Real Cerretese

Sarà l’anticipo di questo pomeriggio alle 15 il big-match della 3ª giornata di ritorno del girone A di Promozione. Al Lunezia di Pontremoli, infatti, la Real Cerretese andrà a far visita alla Lunigiana-Pontremolese. Le due squadre, in attesa dell’omologazione o meno della vittoria dei padroni di casa nella gara con la Larcianese, sono appaiate a quota 36, a meno 3 dalla capolista Viareggio. All’andata finì 2-2. Si affrontano i due migliori attacchi del girone, non per niente i due realizzatori principi di ciascuna squadra comandano la classifica marcatori: il capocannoniere è Bouhafa della Real Cerretese con 15 centri davanti a Petracci, autore di 13 gol. Nel raggruppamento B, invece, trasferta complicata per un Montelupo comunque in salute. Domani alle 15, infatti, gli amaranto saranno di scena in Maremma a Sant’Andrea Civilesco, contro una squadra alla ricerca di punti salvezza. Capitan Corsinovi e compagni hanno cominciato bene questo 2024 con 2 vittorie e un pari senza subire reti. Per l’occasione mister Lucchesi non avrà lo squalificato Tremolanti.