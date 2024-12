Calcio promozione. Shock Classe, quattro gol subiti in tredici minuti. Il Cervia riparte, bene Spiv e Castel Bolognese

La giornata n.17 del campionato di Promozione ha riportato il sereno in casa Cervia United. La formazione di mister Montanari ha infatti vinto 2-1 in trasferta contro la Savignanese. Al gol del neo acquisto Angeli al 33’ del 1° tempo (conclusione a ‘giro’ con pallone all’incrocio dei pali) ha fatto seguito ad inizio ripresa il pareggio dei padroni di casa con Fedeli al 7’. Quando ormai la divisione della posta sembrava essere un giusto compromesso, a 9’ dalla fine i cervesi hanno segnato il gol partita con Nicolini su assist di Brizzolara. Con questo successo il Cervia United, tornato alla vittoria dopo il pareggio interno acciuffato al 92’ contro il Diegaro, è risalito al 6° posto a -2 dalla zona playoff, e sabato prossimo affronterà lo scontro diretto esterno contro il Fratta Terme, 3° della classe.

Mastica amaro il Classe, tornato da Riccione con un pesante ko 4-1. E dire che i ragazzi di mister Polidori erano partiti benissimo col gol di Furfari, al 2° centro stagionale, segnato dopo un quarto d’ora. I biancorossi sono crollati nella ripresa, incassando 4 reti in 13 minuti (4’ Hassler, 8’ Cremonini, 13’ Bellavista, 18’ Cremonini). Delle formazioni di classifica, il Classe è l’unica che è rimasta a secco, scivolando al 7° posto a -3 dalla zona playoff. L’undici biancorosso si prepara ora ad ospitare il Santarcangelo.

Chi invece auspica una svolta è il San Pietro in Vincoli. Il 2-1 corsaro in rimonta a Civitella (vantaggio dei padroni di casa con Gregori al 7’; poi Montemaggi al 2’ della ripresa e Bottini su rigore al 35’) ha permesso alla formazione di Del Mastio di scavalcare proprio i forlivesi e di insediarsi al 9° posto con 23 punti, a +8 sulla zona pericolo e a -7 dalla zona playoff. Molto bene è andato anche lo Sparta Castel Bolognese. Anzi, i castellani hanno letteralmente sovvertito il pronostico, andando ad espugnare San Vittore di Cesena, campo scelto da Diegaro per questa sfida. I rossoblù sono passati in vantaggio al 12’ della ripresa con Caroli, poi hanno raddoppiato al 40’ con Venturoli. Inutile il rigore trasformato da Longobardi al 45’. Con questi 3 punti lo Sparta, che domani, alle 20.30, al ‘Bolognini’, ospita il Bakia Cesenatico recupero della sedicesima giornata, è salito a quota 15, avvicinando a -1 la zona salvezza. La Frugesport è stata invece pesantemente sconfitta 1-5 in casa dal Fratta Terme. I termali erano passati in vantaggio al 7’ (Andreoli), poi hanno dilagato nella ripresa (4’ Ravaioli, 7’ Panzavolta, 26’ e 31’ Pezzi) prima del gol della bandiera firmato da Zuccarino su rigore al 41’. In classifica, la Frigesport si è fatta raggiungere e ora condivide l’ultimo posto con Edelweiss e Bellariva.