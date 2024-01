Calcio Promozione. Si accende il derby tra la Chiantigiana e il Montalcino

Il girone C del campionato di Promozione vive la sua prima giornata di ritorno con un interessantissimo derby tra la Chiantigiana ed il Montalcino: gli amaranto si stanno giocando l’accesso ai play-off mentre i biancoverdi sono in piena zona play-out. Incredibile la settimana degli ilcinesi: prima perdono in campionato per 5-2 in casa del Sansovino e tre giorni dopo in Coppa Italia battono lo stesso avversario al Soccorso Saloni per 1-0! Sempre domani sarà il Pienza a dover andare a Monte San Savino: trasferta sicuramente non facile per la compagine biancorossa, penultima (come il Montalcino) a quota 14. Il Torrenieri riceve la vice capolista Grassina a Montalcino, cercando di smentire un pronostico che purtroppo pende dalla parte dei fiorentini. E il Torrita? Va a giocare a Montagnano: i tre punti in palio servono per conquistare un pizzico di tranquillità in più…

Giuseppe Stefanachi