Calcio promozione. Sorpresa Lebowski. Divorzio in panchina. Via Gori, c’è Miliani? La società C.S. Lebowski ha annunciato l'esonero di Simone Gori dopo una prestazione non soddisfacente. Si cerca un sostituto: Marranci, Ballini o Miliani sono le piste più accreditate.