Calcio Promozione. Torrenieri atteso a Montagnano. Pienza in viaggio

Annata non molto brillante per le squadre senesi impegnate nel campionato di Promozione: nel girone C, infatti, solo la Chiantigiana è realmente in lotta per la zona play-off, mentre le altre quattro squadre sono tutte ai margini o nel cuore della zona play-out.

L’anticipo di oggi, Montagnano-Torrenieri, mette in palio tre punti utili per cercare di portarsi fuori dalla zona calda della classifica. Impossibile, ovviamente, azzardare un pronostico!

Stesso discorso per Chiantigiana-Alberoro, in programma domani: ma qui si parla di area play-off e quindi a Gaiole si pensa a come difendere l’attuale quinto posto. Sempre domani Settignanese-Torrita è una sfida tra due squadre a pari punti per conquistare un briciolo di tranquillità, mentre il Pienza affronta la difficile trasferta di Antella cercando almeno un punto. E il Montalcino? E’ arrivato Michele Cinelli: in casa con il Fiesole deve assolutamente vincere! Giuseppe Stefanachi