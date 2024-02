Calcio Promozione. Torrita combattivo. L’Affrico soffre ma poi si impone

TORRITA

2

AFFRICO

3

TORRITA: Bettoni, Leti, Miele, Pigazzini, Frijio, Mancini, Marzi, Danieli Vaz, Conteh, Bartoli, El Bassraoui.

Panchina: Bettarini, Pazzaglia, Lanini, Sinopoli, Doda, Bianconi, Meacci, Nigi. Allenatore Caporali.

AFFRICO: Soccodato, Vaccari, Pecorai, Longo, Gori, Stella, Liberati, Nuti, Riccioni, Papini, Vecchi.

Panchina: Virgili, Loffredo, Rocchini, Valoriani, Tamburini G., Castellani, Centrone, Mecocci, Di Gaudio. Allenatore Tognozzi.

Arbitro Rosini di Arezzo.

Reti: 14’ Conteh, 21’ e 25’ Papini, 50’ Vecchi, 62’ Marzi.

TORRITA – Il Torrita cede in casa alla capolista Affrico non demeritando affatto e restando in partita fino al fischio finale. I senesi erano passati in vantaggio con Conteh poco prima del quarto d’ora subendo però la rimonta dei fiorentini nel giro di pochi minuti con la doppietta di Papini. Ad inizio ripresa il tris ospite con Vecchi prima del gol del Torrita di Marzi che però non serve a portare punti a casa.