Calcio Promozione. Tra Torrita e Pienza derby da brividi. Vai Chiantigiana!

Tornano in campo le formazioni senesi di Promozione (girone C) tutte impegnate domani al canonico orario delle 14,30. La Chiantigiana di mister Zanelli va a caccia di una vittoria scacciacrisi nel Mugello, in casa di un Luco che è in piena lotta per un posto nei play-off. Per gli amaranto però è necessario tornare a fare bottino pieno dopo un periodo sfortunato.

Domani è anche il giorno del sentito derby tra Torrita e Pienza con i pientini che arrivano al match forti di un confortante +13 in classifica sui rivali e con bomber Venuto in grande forma. Il Torrita dopo due vittorie di fila prima delle feste si è dovuto arrendere nelle scontro diretto di Viciomaggio nel primo turno del nuovo anno e ha un disperato bisogno di punti per provare ad agganciare il treno playout.

La formazione di Gifuni ha ufficializzato intanto l’arrivo di Mohamed Diouf centrocampista senegalese, classe 1994, proveniente dal Rezzato (Eccellenza lombarda) che si distingue per la sua esperienza e portanza fisica. Esordisce in Toscana in Eccellenza con la maglia del Porta Romana ed Atletico Piombino. Inizia, poi, il suo percorso all’estero giocando in D in Francia e Germania fino ad arrivare alla C greca nel Mykonos, secondo arrivo del 2025 dopo il difensore Saventi, ex Certaldo.