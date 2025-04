Calcio Promozione. "Un mese duro ma la Vis Nova ha tutto per chiudere alla grande

Parla il capitano. Ed è il momento più giusto perché lo faccia. La sua squadra non vince allo stesso ritmo di prima, ha sprecato un vantaggio che in certi momenti della stagione aveva toccato la doppia cifra e oggi, a tre giornate dalla fine, è di appena un punto sul Seregno ma anche di quattro sull’Ac Lissone, da non sottovalutare affatto visto che all’ultimo turno c’è lo scontro diretto a Giussano contro la Vis Nova che dopo aver voltato la pagina sul calendario da marzo ad aprile tira un sospiro di sollievo.

È terminato il mese più duro, quello da otto partite in 28 giorni che inevitabilmente ha lasciato un segno come sottolinea Alessio Innocenti (foto). "L’intenso mese appena concluso, fitto di impegni ravvicinati ad altissimo livello, ha influito sul nostro rendimento. Nessun alibi per noi, il gruppo che ci ha portato fino a qui lo farà fino alla fine. Saranno tre finali, dobbiamo pensare solo a noi stessi, il destino è nelle nostre mani come lo è stato per tutta la durata di questo campionato, sta solamente a noi concludere questa grandiosa stagione".

L’esperto centrocampista di Giussano conclude così : "Dobbiamo riprendere a giocare come sappiamo, ritrovare la gamba e le certezze, giocare a mente libera nonostante le pressioni elevatissime, siamo all’altezza di farlo".

Ro.San.